Der Uerdinger Erfolgstrainer stand uns für ein Interview zur Verfügung.

Im Gespräch sprach André Pawlak über die aktuelle Situation beim Traditionsclub, Disziplinprobleme, das anstehende Stadtderby in der Oberliga Niederrhein und mögliche Verstärkungen im Winter.

André Pawlak, 39 Punkte bei 40 Treffern, neun Gegentoren und nur einer Niederlage, da kann man nur zufrieden sein, oder?

Ja, das kann ich so nur unterschreiben. Wir sind alle sehr zufrieden, bislang läuft es einfach super für uns

Durch den Schonnebecker Sieg letzte Woche haben Sie die Tabellenführung verloren. Ärgerlich oder kein Thema?

Das interessiert uns wirklich überhaupt nicht. Jeder, der die Tabelle lesen kann, sieht ja, dass wir noch ein Spiel weniger haben. In dem Bezug ist es vielleicht nur ärgerlich, dass unser Spiel letzte Woche in Hilden nicht stattfinden konnte.

Einen großen Anteil am Erfolg hat sicherlich auch Topscorer Danny Rankl, der bereits elf Tore erzielen konnte. Welche Bedeutung hat er und wie ist der aktuelle Stand bezüglich seiner Verletzung?

Danny ist Dienstag ins Training eingestiegen, das sah schon sehr gut aus, ob es für Sonntag reicht, wird sich noch entscheiden müssen. Danny trifft ja seit Jahren zweistellig in der Oberliga, daher ist es für uns keine Überraschung. Er ist natürlich ein wichtiger Spieler mit dem nötigen Riecher. Wir haben aber das Toreschießen auf viele Schultern verteilt. Einem Philip Goris zum Beispiel traue ich eine ähnliche Quote zu, wenn er jetzt mal fit bleibt.

Der KFC ist ja nicht unbedingt der einfachste Verein. Sie haben Ruhe reingebracht. Wie bewerten Sie ihre eigene Rolle?

Ich kann nur bewerten, was ich erlebt habe. Ich kann hier in Ruhe arbeiten. Für ein Erfolgsgeheimnis gibt es kein Patentrezept. Die Zusammenstellung der Mannschaft ist von den Charakteren her super. Wir haben ein sehr offenes Vertrauensverhältnis und haben der Mannschaft noch so ein bisschen die Siegermentalität eingeimpft.

Erstmals findet nun das Stadtderby gegen Fischeln nicht in der Grotenburg statt, wie bewerten Sie diese Entscheidung?

Das sind Dinge, die ich nicht beeinflussen kann, natürlich ist es schade für die Fans, dass die Partie dann nicht die gewohnte Kulisse aufweisen wird. Im Endeffekt wird der Rasen in Fischeln genauso grün sein wie in der Grotenburg, von daher spielt das keine Rolle.

Es gab in der Saison ja einige Disziplinprobleme, nun steht wieder ein emotionales Spiel an. Ist das Thema mittlerweile im Griff oder haben Sie diesbezüglich Bedenken?

Wir hatten nie ein Problem damit, das war einfach eine Häufung in einem kurzen Zeitraum. Das haben wir intern besprochen und geklärt, auf dem Platz kann ich da sowieso keinen Einfluss mehr drauf nehmen. Wir werden natürlich auch viel provoziert, da nehme ich meine Mannschaft jedoch in die Pflicht damit entsprechend umzugehen. Das erwarte ich jetzt einfach von ihnen. Ich denke jeder weiß mittlerweile, dass es richtig teuer und schwer wird nochmal in die Mannschaft zu kommen, wenn das nochmal vorkommt.

Was erwarten Sie vom Spiel gegen Fischeln?

Im Derby geht es immer hoch her, die Geschichte lebt auch von ihren Emotionen. In Fischeln spielen viele junge Krefelder, die das Derby auch nochmal anders leben als einige unserer Spieler. Die haben ja auch schon zum Teil ganz andere Derbys gespielt. Wir müssen definitiv einen kühlen Kopf bewahren und dürfen uns nicht von den letzten Ergebnissen der Krefelder blenden lassen. Derbys haben immer ihre eigene Dynamik.

Wenn Sie eine Sache nennen müssen, was muss noch besser werden?

Definitiv die Verletztensituation. Vor allem weniger Verletzte durch Foulspiele wären schön. Wir hatten ja bis jetzt schon fünf Langzeitverletzte durch Fouls. Da waren sicherlich auch unglückliche Aktionen bei. Ich will auch keinem Absicht unterstellen. Es ist aber schon auffällig, dass gegen uns nochmal eine Stufe härter attackiert wird. Da würde ich mir wünschen, dass die Schiedsrichter uns ein bisschen mehr schützen würden. Nur das wir uns richtig verstehen, ich fordere nicht, dass wir in irgendeiner Form anders behandelt werden. Es wäre nur mal interessant zu wissen, ob bei anderen Vereinen auch so viele Spieler durch Foulspiele ausfallen.

Es geht in Richtung Winterpause, mit Schonnebeck ist ein sehr hartnäckiger Konkurrent um den Aufstieg dabei. Werden Sie im Winter nochmal nachlegen?

Wir haben einen qualitativen Konkurrenzkampf, die Verletzten kommen langsam zurück und dazu konnten Spieler wie Takyi und Hirsch noch gar nicht wirklich eingreifen. Wenn wir komplett bleiben, wird es eher keine Verstärkung mehr geben. Ich will es auch nicht generell ausschließen, wenn etwas reinflattert, was uns wirklich weiterhelfen könnte, werden wir das auch machen. Es ist aber aktuell überhaupt nichts in der Pipeline.