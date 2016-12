Große Ehre für das Stadion Essen und den Verein Rot-Weiss Essen. Am Montag erhielt die Spielstätte des Fußball-Regionalligisten einen hohen Besuch.

Niemand geringeres als die Bundeskanzlerin Angela Merkel war im Stadion Essen vor Ort. Grund: Anders als der CDU-Bundestag, der in der Grugahalle stattfand, wurde der Presseempfang mit der Bundeskanzlerin im Stadion Essen organisiert. Noch am Mittwochmittag waren die Spuren des hohen Besuchs zu erkennen. Vor der obligatorischen Pressekonferenz am Mittwochmittag waren in den Katakomben noch überall Stühle und Tisch aufgereiht, die wieder abtransportiert werden müssen.

Spätestens am Sonntag, wenn nicht die Kanzlerin, dafür aber der Wuppertaler SV im Stadion Essen gastiert, werden wohl auch keine Stühle und Tische in den Katakomben des Stadions zu sehen sein.