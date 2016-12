Schalkes Trainer Markus Weinzierl ändert vor dem Europa League-Spiel beim österreichischen Erstligisten RB Salzburg (Donnerstag, 21.05 Uhr, Sport1) den Ablaufplan.

Die Königsblauen trainieren am Mittwoch vormittags zuhause und verzichten abends auf die obligatorische Abschlusseinheit im Stadion des Gegners. „Wir wollen so ein paar von unseren Spielern die Reisestrapazen ersparen. Wir müssen einige Leute hierlassen und können so noch eine komplette Einheit mit dem gesamten Kader durchführen“, sagt Weinzierl, der wie schon zuletzt gegen Nizza (2:0) rotieren wird. „Wir werden ein paar Dinge probieren“, so der Trainer, der offenbar auch über eine Neubesetzung der Torwart-Position nachdenkt.

Vieles deutet darauf hin, dass der japanische Publikumsliebling Atsuto Uchida nach monatelanger Verletzungspause sein Comeback feiert. „Er ist ein Thema für Salzburg“, bestätigt Weinzierl. Am Mittwoch wird der Fußball-Lehrer seinen Abwehrspieler noch einmal zur Seite nehmen. Weinzierl: „Uschi muss mir das Signal geben.“ Sollte der Japaner den Daumen nach oben recken, könnte seine Rückkehr auf das Spielfeld zu einem großen Ereignis werden. Rund 10.000 Schalker Fans haben sich Karten für das letzte Spiel in Gruppe I besorgt. „Unsere Fans werden die Hütte abreißen“, meint Talent Fabian Reese. Auch der Youngster hat gute Karten auf einen längeren Einsatz gegen die Mozartstädter, die keine Chance mehr auf ein Weiterkommen haben. Schalke steht nach fünf gewonnenen Partien bereits als Gruppensieger fest.