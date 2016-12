Drittligist MSV Duisburg hat Konsequenzen aus dem Platzverweis gegen Baris Özbek gezogen.

Der Deutsch-Türke war beim Auswärtsspiel in Lotte nach einem Schubser gegen Kevin Pires-Rodriguez mit "Rot" vom Platz geflogen. Anschließend hatte der Duisburger mit einem Tritt auf die Ferse des Lotteraner Spielers eine Verletzung billigend in Kauf genommen.

In einem Gespräch zwischen dem Spieler, Trainer Ilia Gruev und Sportdirektor Ivica Grlic wurde nun eine Geldstrafe für den 30-Jährigen beschlossen. "Baris hat seinen schweren Fehler eingesehen. Er weiß, dass er unserem MSV damit geschadet hat und ein solches Auftreten im Trikot des MSV Duisburg nicht akzeptabel ist. Ich bin mir sicher, dass so etwas nicht mehr vorkommt", erklärte Grlic nach Beschluss der internen Bestrafung. Gleichzeitig stellte der Ex-Profi klar: "Damit ist der Vorfall für uns geklärt."

Der Spieler zeigte sich reumütig und entschuldigte sich in der offiziellen Mitteilung des MSV: "Es tut mir leid, dass ich am Sonntag unsere Mannschaft, unsere Fans, den ganzen MSV allein gelassen habe. Egal, was in Lotte dazu geführt hat – so etwas darf mir nicht noch einmal passieren"

Özbek spendet einen Teil der Strafe dem Verein Zebras Active Community (ZAC) e.V. spenden. Der Verein plant gemeinsam mit MSV-Fans den Bau eines Kinderdorfs in Tansania. Zudem wird der ehemalige Spieler von Galatasaray Istanbul das nächste Heimspiel der Zebras gegen Fortuna Köln für das Blindenradio der Duisburger kommentieren. Ebenfalls ist eine Autogrammstunde beim "Schlupfloch e.V." geplant - einer Einrichtung für Jugendliche in Meiderich.

Der MSV hat indes dem vorgeschlagenen Strafmaß des DFB nicht zugestimmt. Der Verband hatte dem Klub den Strafantrag des Kontrollausschusses zukommen lassen. Somit muss nun die Entscheidung des Einzelrichters abgewartet werden.