Der HSV setzt seine Siegesserie fort. Gegen Firtinaspor Herne kam die Elf von Markus Gierwien zu einem erneuten 3:0-Heimsieg und bleibt damit dem Spitzenreiter Viktoria Resse dicht auf den Fersen.

Auch im Spiel gegen Firtinaspor Herne zeigte der Hombrucher SV keine Schwächephase und siegte dank später Tore in der zweiten Hälfte am Ende verdient mit 3:0. Nachdem Obeda Sharbek Obeda Sharbek» zum Profil in der 62. Minute den ersten Treffer erzielte, konnten Dominik Podubrinn Dominik Podubrinn» zum Profil (82.) und Conor O'Reilly Conor O'Reilly» zum Profil (86.) das Ergebnis für den HSV noch weiter in die Höhe schrauben. Die Dortmunder festigten damit ihren dritten Tabellenrang in der Landesliga 3 Westfalen und reden weiterhin ein gewichtiges Wort um die Meisterschaft mit. Trainer Markus Gierwien zeigte sich angesichts des Sieges seiner Mannschaft durchaus zufrieden:

"Wir haben es letztlich ordentlich gemacht und am Ende auch verdient gewonnen. In der ersten Halbzeit hatten wir auf dem vereisten Boden erst einige Probleme und konnte auf dieser sehr glatten Fläche leider nicht unser gewohntes Spiel ausüben. Nach dem Seitenwechsel hatten wir aber dann glücklicherweise die Sonne auf unserer Seite und sind durch die wiederkehrende Kombinationssicherheit in der Lage, Firtinaspor unter Druck zu setzen."

Mit nur einem Zähler Rückstand auf den derzeitigen Tabellenführer Viktoria Resse weckt der bisherige Saisonverlauf dabei sicher gewisse Begehrlichkeiten im Hombrucher Umfeld. Der Übungsleiter will dies aber nicht gelten lassen: "Nein, mit dem Thema haben wir uns noch gar nicht beschäftigt. Die Jungs spielen ja erst seit sechs Monaten so zusammen. Ein Aufstieg käme noch viel zu früh."

Punkte sammeln wie ein Eichhörnchen

Aus 23 Zugängen vor der Saison musste der Linienchef ein komplett neues Team formen, welches mittlerweile die Erwartungen mehr als erfüllt: "Wir haben jetzt 29 Punkte gesammelt, dass ist einfach super. Wir können deshalb mit etwas weniger Druck in die Rückrunde gehen. Meine Spieler sollten aber auch einen gewissen Anspruch an sich selber haben, wenn wir uns die Tabelle anschauen. Wir müssen jetzt von Woche zu Woche weiter arbeiten und wie ein Eichhörnchen unsere Punkte einsammeln."