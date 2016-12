Diese Nachricht wird die Verantwortlichen, Aktiven und Fans der DJK Dellwig 1910 freuen.

Die für 2017 geplante Kunstrasen-Platzanlage soll in Dellwig nicht an der Levinstraße, der Heimat von A-Ligist RuWa, sondern am Scheppmannskamp (Hessebad), hier ist der B-Liga-Vertreter DJK Dellwig 1910 zuhause, gebaut werden. Das gab DJK-Vorstandsmitglied Pascal Doll via Facebook bekannt.