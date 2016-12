Ohne sieben Spieler reist Borussia Dortmund zu Real Madrid. Kurzfristig kam noch ein prominenter Ausfall dazu.

Mario Götze fehlte, als sich Flug EW1909 am Dienstagmorgen kurz nach 10 Uhr auf den Weg machte nach Madrid. Leichte Knieprobleme verhinderten, dass der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund gemeinsam mit seinen Kollegen zum abschließenden Champions-League-Gruppenspiel bei Real Madrid /Mittwoch, 20.45 Uhr/live in unserem Ticker) flog. Der Verein wollte nichts riskieren, da man ohnehin schon für das Achtelfinale qualifiziert ist. Im kommenden Bundesligaspiel am Samstag beim 1. FC Köln dürfte Götze wieder zur Verfügung stehen.

Neben dem 25-Jährigen fehlten auch die verletzten Shinji Kagawa, Raphael Guerreiro, Roman Bürki, Nuri Sahin, Neven Subotic und Sven Bender, der noch langsam herangeführt wird.

Und obwohl das Weiterkommen bereits feststeht: Der BVB will den Trip nach Madrid nicht als Lustreise verstanden wissen, Sportdirektor Michael Zorc will den Gruppensieg: „Das wäre schon sehr wichtig. Die Statistik ist einfach so, dass es im Achtelfinale später einfacher wird“, sagte er vor dem Abflug. „Im letzten Jahr sind sechs von acht Gruppensiegern weitergekommen.“ Auch die Tatsache, dass man als Gruppensieger das Rückspiel vor eigenem Publikum bestreiten dürfe, sei „auch ein Vorteil, ganz klar“.

Ähnlich sah es Mittelfeldspieler Gonzalo Castro: „Der Gruppensieg wäre vor allem ein Statement in dieser starken Gruppe“, meinte er am Dortmunder Flughafen. Und zumindest eine Idee, wie man Real Madrid schlagen könne, hatte Castro auch: „Wir müssen mutig spielen.“