Die Erndtebrücker konnten mit einem 5:3-Erfolg ihre beeindruckende Serie fortsetzen und die Tabellenführung in der Oberliga Westfalen behaupten.

In der Erndtebrücker Pulverkampfbahn entwickelte sich früh ein ereignisreiches Spiel. Die Hausherren gingen schnell mit 2:0 in Führung, mussten jedoch durch einen Doppelschlag den Ausgleich hinnehmen. Zwei Eigentore und ein Platzverweis gegen Khalil Rhilane, wegen Beleidigung der Schiedsrichterin laut Schnorrenberg, waren am Ende zu viele Nackenschläge für die Mannschaft von Fatmir Vata. Obwohl man selbst in Unterzahl nochmal zum zwischenzeitlichen 4:3 kam reichte es am Ende nicht. Die Erndtebrücker haben dadurch mittlerweile seit drei Monaten kein Ligaspiel mehr verloren.

Erndtebrück-Trainer Florian Schnorrenberg gab sich erleichtert über die drei Punkte: "Das war spektakulär für die Zuschauer und ein hart erkämpfter Sieg für uns. Gütersloh hat hohe Qualität im Umschaltspiel bewiesen. Nach unserer frühen Führung sind sie auch absolut verdient wieder zurückgekommen. Die Eigentore haben wir schon erzwungen und vor allem die Zeitpunkte unserer Treffer waren enorm wichtig. Mit dem Platzverweis schwächt Rhilane, der vorher überragend gespielt hat natürlich seine eigene Mannschaft. Wir wissen das ganze aber realistisch einzuschätzen, bei uns bricht auch weiterhin keine Euphorie aus."

Gütersloh-Trainer Vata sah eine unglückliche Niederlage für sein Team: "In der Art und Weise ist das schon bitter, eigentlich haben wir ja fünf Tore geschossen. Die Jungs haben aber auch in Unterzahl noch super gekämpft und ich bin richtig stolz auf meine Mannschaft. Die Eigentore waren für mich noch zu verkraftren. Die Rote Karte ist dann jedoch einfach nur Kindergarten, da darf sich Rhilane nicht provozieren lassen und muss sich auch einfach mal auf die Zunge beißen und den Spruch verkneifen." Mit der bisherigen Saison ist Vata jedoch sehr zufrieden: "Wir haben so ein paar finanzielle Probleme und viele neue Leute vor der Saison geholt. Von uns ist auch nicht so viel zu erwarten, daher sind wir bisher sehr zufrieden. Bei der Gegentorquote sieht Vata allerdings noch Verbesserungsbedarf: "Wir kassieren noch zu viele Gegentore und die Defensive gewinnt ja bekanntlich Meisterschaften.", auch wenn es für Gütersloh diese Saison definitiv nicht um den Titel geht.