Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting auf Schalke endet im Sommer. Jetzt gibt es wohl Interessenten aus der englischen Premier League.

Insgesamt 15 Pflichtspiele hat Eric Maxim Choupo-Moting in dieser Saison bisher für den FC Schalke 04 bestritten. In der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Europa-League war er an sieben Treffern beteiligt: vier legte er auf, dreimal netzte er selbst. Doch wie lange stürmt der 27-Jährige noch in Königsblau?

Der Vertrag des kamerunischen Nationalspielers läuft am Ende der Saison aus. Sowohl die Schalker Verantwortlichen als auch Choupo-Moting sind nicht abgeneigt. Der einzige Haken: eine Unterschrift auf einem über 2017 hinausgehenden Arbeitspapier existiert bisher nicht.

Das ruft nun Interessenten aus England auf den Plan. Wie der Mirror berichtet, haben zwei Premier League-Klubs ihre Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt: Stoke City mit den ehemaligen Bundesliga-Akteuren Marko Arnautovic (Werder Bremen) und Xherdan Shaqiri (Bayern München) sowie der FC Southampton mit dem Ex-Münchener und Schalker Pierre-Emile Höjbjerg.

In Southampton könnte der Schalker Teil einer Europa-Offensive werden. Trainer Claude Puel will seine Offensive stärken, um in der nächsten Saison im internationalen Geschäft mitzuwirken.

Bei Stoke City plant man "Choupo" als Ersatz für Wilfried Bony, den ein lukratives Angebot nach China locken könnte. Die "Potters" haben Choupo-Moting wohl schon in den letzten Wochen von ihren Scouts beobachten lassen. Der Mirror nennt zwei Verpflichtungsmöglichkeiten für den Schalker: Ein Wechsel schon in der Winterpause, bei dem noch eine Ablösesumme fällig werden würde. Falls kein Geld da ist, stünde noch ein Wechsel im Sommer im Raum. Dann wäre Choupo-Moting ablösefrei, ein Vorvertrag könnte schon im Winter unterzeichnet werden.

Choupo-Motings Marktwert liegt laut transfermarkt.de bei acht Millionen Euro.