Vor dem Spiel hatte er noch darüber gesprochen, nachher war es dann tatsächlich passiert:

Kapitän Benedikt Höwedes sah in Leipzig seine fünfte Gelbe Karte und ist nun im nächsten Bundesliga-Spiel gesperrt. Bitter, weil es zu Hause gegen Leverkusen geht (Sonntag, 17.30 Uhr) – ein sehr wichtiges Spiel.

Höwedes haderte aber nicht lange – er hätte in Leipzig ja nicht im Schongang spielen können. „Es war mir fast klar, dass es in so einem Spiel passieren wird, dafür haben sie einfach zu viele schnelle offensive Leute“, sagte der Abwehrmann nachher: „Da muss man manchmal ein taktisches Foul machen, um eine Situation nicht laufen zu lassen.“ Bei Höwedes war’s in der 51. Minute gegen Yussuf Poulsen der Fall.