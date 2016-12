Nach dem 3:1-Sieg gegen Aachen, und somit dem dritten Heimsieg der Saison, war die Stimmung im Wattenscheider Lager sehr gelöst.

SG-Keeper Edin Sancaktar Edin Sancaktar» zum Profil sah insgesamt ein gutes Spiel seiner Mannschaft: „Wir sind schwer reingekommen und brauchten die erste Viertelstunde um mental ins Spiel zu finden. Spätestens mit dem Ausgleich durch Manus Freistoß haben wir die Partie aber bestimmt. Danach war es richtig souverän, wie wir gespielt haben.“

Tatsächlich zeigten die Wattenscheider vor allem in der zweiten Halbzeit eine sehr konzentrierte Leistung, was nach vier Unentschieden in Serie den ersten Dreier und somit den dritten Heimsieg der Saison brachte. Somit überholten die Wattenscheider die Aachener in der Tabelle und stehen nun auf einem guten sechsten Tabellenplatz. „Es war sehr wichtig vor den eigenen Fans im letzten Heimspiel des Jahres nochmal zu gewinnen. Auch im Hinblick auf die Winterpause können wir in Ruhe auf die Tabelle schauen. Der Umbruch im Sommer ist für uns kein Thema mehr, da wir eigentlich direkt gut in die Saison gekommen sind“, bilanzierte Sancaktar die bisherige Saison der SG.

Bevor es für die Toku-Elf aber in die Pause geht, steht in der kommenden Woche noch das Spiel bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund an. Für Sancaktar, der in der Saison 2012/2013 beim BVB unter Vertrag stand, ein ganz besonderes Spiel: „Das Spiel gegen Dortmund in der Roten Erde wird nochmal ein Highlight. Wir werden uns jetzt ausruhen, alle Kräfte mobilisieren und dann im letzten Spiel alles raushauen.“