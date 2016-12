Schalkes Kapitän Benedikt Höwedes hat es in Leipzig erwischt.

Durch die fünfte gelbe Karte, die er sich im hart umkämpften Duell mit den Messestädtern einhandelte, fällt der Nationalspieler für das nächste Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr/Sky) gesperrt aus. „Es war fast klar, dass es in so einem Spiel passiert. Leipzig hat schnelle und sehr gefährliche Leute in seinen Reihen. Da muss man auch mal ein taktisches Foul machen“, meinte Höwedes.