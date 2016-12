Interimscoach Daniel Bierofka hat mit dem TSV 1860 München seinen ersten Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga geholt.

Levent Aycicek bescherte den «Löwen» am Samstag mit seinem Tor in der 89. Minute zum 1:0 (0:0) gegen Dynamo Dresden vor 43.400 Zuschauern den mehr als schmeichelhaften Dreier. Für Bierofka war es in seinem zweiten Spiel mit dem Traditionsverein als erneuter Übergangschef der erste Erfolg. Mit nun 15 Punkten konnten sich die Münchner im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen. Zuletzt hatte der TSV 1860 mit 1:2 gegen Eintracht Braunschweig verloren.