Borussia Dortmunds Trainer Thomas Tuchel hat mit vier Startelf-Änderungen auf die 1:2-Auswärtsniederlage bei Eintracht Frankfurt reagiert.

Im Heimspiel des BVB gegen Borussia Mönchengladbach können sich die BVB-Fans auf das langersehnte Bundesliga-Comeback zweier Publikumslieblinge freuen.

Marco Reus steht erstmals seit dem DFB-Pokalfinale gegen Bayern München (3:4 nach Elfmeterschießen) wieder in der ersten Elf. Noch länger musste Nuri Sahin auf seinen Einsatz in der Startformation warten: Zuletzt durfte das Dortmunder Eigengewächs am 28. Februar gegen die Eintracht Frankfurt (3:1) von Beginn an ran.

Auf zwei weiteren Positionen nahm Tuchel ebenfalls Veränderungen vor: Ousmane Dembélé und Marc Bartra laufen gemeinsam mit Reus und Sahin auf. Auf die Bank müssen dafür Mario Götze, André Schürrle und Julian Weigl. Adrian Ramos steht nicht einmal im Kader.