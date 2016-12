Sportlich trifft am Sonntag der Tabellensechste Arminia Marten auf den Tabellenvorletzten CSV SF Linden. Doch das Sportliche tritt beim CSV in den Hintergrund.

Der zumindest temporäre Rückzug von Torsten Berger als 1. Vorsitzender und der anschließende Rücktritt von Trainer Frank Benatelli erwischte den Club von der Hasenwinkeler Straße völlig überraschend.

„Wir sind auf der Suche nach einem neuen Trainer“, sagt Schatzmeister Dieter Lantermann. Und dies soll möglichst zeitnah geschehen. „Nach Möglichkeit wollen wir den neuen Mann an der Linie noch vor dem letzten Meisterschaftsspiel am 11. Dezember präsentieren. Die Spieler sollen noch vor der Winterpause erfahren, mit wem sie in der Rückrunde zusammenarbeiten“, so Lantermann. Wie die Trainerlösung für Sonntag lauten wird, vermochte Lantermann am Freitagnachmittag noch nicht zu sagen. Dass zwangsläufig der bisherige Co-Trainer Radule Lekic und der Sportliche Leiter Yildirim Bozkurt die Verantwortung in Marten übernehmen, sei noch nicht sicher. Der CSV scheint eine andere interne Lösung durchaus in Betracht zu ziehen.

Zum Punkten verdammt

Wer auch immer am Sonntag Trainer sein wird: Als Tabellenvorletzter ist der CSV zum punkten nahezu schon verdammt, will er nicht vor der Winterpause komplett den Anschluss an das Tabellenmittelfeld verlieren. Zwar steht der Klassenerhalt in der Landesliga bei der Neuausrichtung des Vereins nicht ganz oben auf der Prioritätenliste, doch eine Rückrunde ohne Aussicht auf den Klassenerhalt dürfte die Suche nach einem neuen Übungsleiter erschweren.