Für den SC Hassel geht es am Sonntag nach Hamm. Um 14.30 Uhr treffen die Hasseler, die auf Rang sieben stehen, in der Evora Arena auf den Tabellenzweiten Hammer Spvg.

Mit einem 5:1-Sieg gegen Spitzenreiter TSV Marl-Hüls haben die Hammer am vergangenen Wochenende ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. „Ich hatte Hamm schon am Anfang der Saison auf der Rechnung. Die Mannschaft steht da, wo sie hingehört“, sagt Hassels Trainer Thomas Falkowski über den Gegner.

Hassel ist seit drei Spielen ohne Sieg, zuletzt gab es gegen Roland Beckum und den TuS Erndtebrück zwei Niederlagen. Seit drei Spielen hat der Sportclub kein Tor mehr geschossen. Das soll sich am Sonntag zwingend ändern. „Wir sind in einem kleinen Loch, aus dem wir uns wieder befreien wollen. Wir wollen zurück in die Erfolgsspur kommen. Wenn wir zu 100 Prozent unsere Leistung abrufen, sind wir auch gegen Hamm nicht chancenlos“, sagt Falkowski, der auf Enes Colak und Marvin Sell verzichten muss. Beide Spieler sind verletzt. Auch Spielmacher Kevin Rudolph wird wahrscheinlich ausfallen.

Thomas Falkowski kann sich gut vorstellen, sein Team auf der einen oder anderen Position zu verändern. Festlegen will er sich diesbezüglich aber erst nach dem Abschlusstraining. „Bei mir geht es immer nach Leistung“, stellt er klar.