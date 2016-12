Das NRW-Traditionsmasters versammelt jedes Jahr zahlreiche Rivalen aus dem Revier. Bei der neuesten Auflage ist aber auch ein besonderer Gast mit dabei: Der 1. FC Nürnberg.

So mancher Fan des NRW-Traditionsmasters mag sich beim Blick auf das Teilnehmerfeld der 12. Auflage, die am 8. Januar 2017 stattfindet, gewundert haben. Inmitten von Teams wie dem FC Schalke 04, dem VfL Bochum oder Rot-Weiß Oberhausen finden sich da dieses Jahr auch die Franken wieder. Der Grund: Nürnberg gewann Anfang des Jahres das nationale Masters in Berlin und wurde daher als „Special Guest“ nach Mülheim eingeladen.

Für Thomas Ziemer, den Manager der FCN-Traditionself, war es keine Frage, dass seine Mannschaft die Einladung annehmen würde. „Ich habe schon mit vielen Leuten gesprochen, die beim NRW-Traditionsmasters dabei waren. Wie ich gehört habe, ist es ein schönes Turnier und wir freuen uns darauf, diesmal dabei zu sein“, sagt der Ex-Profi.

Für die meisten Gegner ist Nürnberg die große Unbekannte beim Turnier. Der Sieg beim nationalen Masters hat aber gezeigt, dass viel Qualität im Nürnberger Team steckt. „Ich glaube, man hat uns auf dem Zettel“, so Ziemer, der bereits versprechen kann: „Wir werden versuchen, mit der bestmöglichen Mannschaft anzureisen.“

Während die meisten Teams selten bis nie gegen Nürnberg gespielt haben, so gibt es einen Verein, der eine besondere Verbindung zum FCN hat, weiß auch Ziemer: „Die Schalker kennen uns natürlich von allen am besten, schließlich besteht eine Fanfreundschaft zwischen den Vereinen und wir haben oft gegen sie gespielt.“

Die Schalker waren auch der Gegner des 1. FC Nürnberg beim Finalsieg im nationalen Masters in Berlin. Der FCN behielt vom Punkt die Oberhand. Königsblau hat also noch eine Rechnung mit Ziemers Truppe offen. „Special Guest“ hin oder her – auf Gastgeschenke dürfen sich die Franken nicht einstellen.

Jetzt Tickets für das NRW-Traditionsmasters sichern!