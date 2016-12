Was für eine Geste vom Ex-Bundesligastar Zé Roberto.

Der ehemalige Spieler von Bayer Leverkusen und Bayern will mit 42 Jahren noch einmal wechseln: zum AF Chapecoense, der am Dienstag beim Flugzeugabsturz in Kolumbien fast seine gesamte Mannschaft verlor.

Zé Roberto verzichtet auf Gehalt

Wie das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, bot der Brasilianer zudem an, dabei gänzlich auf ein Gehalt zu verzichten.

Zé Roberto war am vergangenen Sonntag im hohen Fußball-Alter brasilianischer Meister geworden. Das entscheidende Spiel seines SE Palmeiras wurde 1:0 gewonnen – gegen Chapecoense.