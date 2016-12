Zwei Tage vor dem nächsten Spiel gegen die kriselnde Borussia aus Mönchengladbach ist die Personallage bei Borussia Dortmund noch nicht die, die sich Trainer Thomas Tuchel wünschen würde.

Am Donnerstagnachmittag bat der Coach zum Training auf dem Rasen, doch es fehlten mehrere prominente Namen. Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang war ebenso nicht Teil der Trainingsgruppe wie Abwehrmann Sokratis und die Mittelfeldspieler Shinji Kagawa sowie Raphael Guerreiro. Doch offenbar besteht zumindest in zwei Fällen kein großer Anlass zur Sorge. Sokratis und Aubameyang trainierten im Innern des Gebäudes und sollen am Samstag einsatzfähig sein. Sie sollten lediglich etwas weniger stark belastet werden als die Kollegen.

Größer sind da schon die Bedenken bei Dortmunds schmerzlich vermisstem Linksfuß Raphael Guerreiro. Der portugiesische Europameister kehrte im Oktober mit einem Muskelfaserriss von der Nationalmannschaft zurück, feierte dann ein kurzes Comeback beim BVB, doch seit nun zwei Wochen laboriert er erneut an muskulären Problemen. Über Laufrunden hinaus lässt sein Körper offenbar noch nicht allzu viel zu. Ein Einsatz gegen Gladbach am Samstag ist damit höchst unwahrscheinlich, was erneut einen schmerzlichen Verlust im Bereich Kreativität und Präzision bedeuten dürfte. Mit ihm funktioniert das schwarz-gelbe Spiel zumeist deutlich harmonischer und flüssiger. Auch seine gefährlichen Standards würden dann am Samstag fehlen.

Shinji Kagawa, der sich mit Fußschmerzen plagte, drehte zumindest ein paar Runden um den Trainingsplatz. Auch für den Japaner, der zuletzt auf der Suche nach alter Form war, dürfte es bis Samstag nicht reichen. Dafür aber trainierte der am Dienstag noch geschonte Julian Weigl wieder vollumfänglich mit der Mannschaft.