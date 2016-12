Am Wochenende steht der 17. Spieltag in der Oberliga Niederrhein auf dem Plan. Damit schließt der Spieltag mit einigen interessanten Partien die Hinrunde ab.

Wer jedoch Herbstmeister wird, kann man auch nach Sonntag noch nicht sagen. Da die Partie des Tabellenführers KFC Uerdingen in Hilden abgesagt wurde, könnte es im Falle eines Schonnebecker Sieges gegen Kapellen-Erft einen neuen Tabellenführer geben. Ein neuer Termin für die Partie der Uerdinger steht noch nicht fest. Desweiteren kommt es in Essen und in Dinslaken bei Jahn Hiesfeld zu zwei wichtigen Duellen im Tabellenkeller. Unter anderem steht auch noch das Düsseldorfer Derby an.

Den 17. Spieltag tippt Marcus John (SC Düsseldorf-West):