Am Wochenende treffen die beiden Düsseldorfer Tabellennachbarn West und TuRU aufeinander. Ein Spiel auf Augenhöhe ist zu erwarten.

Düsseldorf-West befindet sich zur Zeit in einer Ergebniskrise. Die letzten drei Ligapartien gingen verloren, dazu schied man auch im Niederrheinpokal aus. Im Monat November gingen alle Partien verloren. In den letzten drei Spielen blieb man sogar ohne eigenen Treffer.

Vielleicht ein gutes Omen, dass der Seuchenmonat nun vorbei ist. Trainer Marcus John sieht das alles jedoch nicht so dramatisch: "Im Kopf ist das schon so ein bisschen drin, aber da waren ja auch vorher eingeplante Niederlagen dabei. Alles in allem spielen wir bisher eine super Saison." Vom Spiel gegen den Stadtrivalen erwartet John ein Duell auf Augenhöhe: "Wir haben nochmal eine gute Chance uns zu präsentieren. Wir stehen zwar vor TuRU in der Tabelle, aber vor allem im Gesamtpaket haben wir diese Saison als Verein auf TuRU einiges aufgeholt."

Um einen Erfolg zu feiern, wird es wahrscheinlich wieder auf das Duo Simon Deuß und Shunya Hashimoto ankommen. Beide zusammen waren an bisher 25 der 27 Saisontreffern direkt beteiligt: "Daran liegt es auch, dass es in letzter Zeit offensiv nicht so rund läuft. Zum einen machen die beiden natürlich einen super Job, doch wir sind zu abhängig von den beiden und müssen sie besser entlasten."

Ob das Top-Duo wieder knipsen wird ist fraglich, denn in Spielen mit TuRU-Beteiligung fallen in dieser Saison die wenigsten Tore. In den letzten Wochen zeichnet sich bei der TuRU ein entgegengesetzter Trend ab. Die letzten beiden Partien konnten gewonnen werden und dies jeweils zu Null. "Die Ergebnisse passen bei uns jetzt einfach besser als vorher. Auch gegen Bocholt haben wir schon gut gespielt, den Ball aber einfach nicht ins Tor bekommen. Wir haben jetzt endlich mal ein bisschen Konstanz in unsere Leistungen bekommen", gab TuRU-Trainer Frank Zilles zu verstehen.

Mit den letzten Siegen konnte sich TuRU ein leichtes Polster im Abstiegskampf verschaffen, um dies nicht wieder einzubüßen, wäre ein Sieg gegen den Stadtrivalen sicher gern gesehen. Laut Zilles ist es aber keine besonders wichtige Partie: "Das Spiel wird wie alle anderen Begegnungen auch sein."