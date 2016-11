Rot-Weiss Essen quälte sich am Mittwochabend bei kalten Temperaturen erst in der Verlängerung ins Niederrheinpokalhalbfinale.

Das "Wie" ist dabei ganz egal, so lange sich Rot-Weiss Essen trotzdem für den DFB-Pokal qualifiziert, sagt zumindest Benjamin Baier. RS sprach mit dem Kapitän über den 2:0-Sieg gegen den Stadtrivalen Schonnebeck.

Wir sprachen nach dem Spiel mit Essens Benjamin Baier.

Benjamin Baier, wie erleichtert sind Sie nach den beiden späten Toren gegen Schonnebeck?

Ich meine, unser Ziel ist klar: Wir wollen wieder in den DFB-Pokal. Schonnebeck war ein schwerer Gegner, nichtsdestotrotz sind wir weitergekommen und das zählt im Pokal. Das ist wirklich das einzige. Unsere Serie ist weiter gewachsen, auch wenn viele unser Spiel dabei vielleicht nicht so gut fanden. Wichtig ist, dass ein Erfolgserlebnis da ist und dass wir weitergekommen sind, denn das zählt.

Was hat es denn so schwer gemacht?

Schonnebeck hat sich ja schon weit hinten reingestellt und gut verteidigt. Ich denke, wir haben sehr gut angefangen und wenn wir ein frühes Tor machen, sieht es anders aus. Ich weiß nicht, ob Marcel Platzeks Treffer abseits war, das hätte für uns gut reingepasst. Aber im letzten Drittel waren wir nicht gut. Die Flanken waren manchmal etwas zu kurz, da haben die Absprachen nicht so funktioniert. Da haben wir uns das Leben selbst auch ein bisschen schwerer gemacht. Wir wussten um unsere Qualität und dass wir ruhig bleiben müssen.

Und Sie sind ruhig geblieben.

Wir wissen, was wir für eine Qualität haben, auch wenn die letzten Spiele spielerisch nicht so gut waren. Wir wissen aber auch, dass wir Tore schießen können, auch wenn es 120 Minuten gedauert hat. Aber man kann sich nicht immer alles aussuchen. So lange wir in den DFB-Pokal kommen, ist mir das auch egal.