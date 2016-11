Mit 25 Jahren hat sich Peniel Mlapa beim VfL Bochum längst Respekt verschafft.

Zu Saisonbeginn noch heftig kritisiert, sind es nicht einmal die fünf Saisontore, sondern seine Einsatzbereitschaft und Leidenschaft, die der Stürmer auch in der Defensive an den Tag legt, die ihm endlich die nötige Anerkennung verschafft haben. Ein positiver Typ, dessen gute Laune ansteckt, unkompliziert und hilfsbereit. Einer, von dem auch die jungen Spieler im Team etwas abschauen können. Vor dem Sonntagsspiel in Bielefeld sprach RS mit Bochums Mittelstürmer.

In Dresden haben Sie auf holprigem Boden überzeugt durch enormen Kampfeswille und mit einer geschlossenen Teamleistung. Worauf kommt es auf der Alm an?

Ich denke, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass es ein ähnliches Spiel wie in Dresden wird. Der Platz wird erneut nicht der beste sein. Es wird in erster Linie ein Kampfspiel. In Dresden aber haben wir unter Beweis gestellt, dass wir diese Art von Fußball auch beherrschen. Nun müssen wir das am Sonntag bestätigen.

Im letzten Jahr erzielten Sie in 26 Einsätzen fünf Treffen, in diesem Jahr brauchten Sie für fünf Tore nur 14 Spiele. Haben Sie sich ein persönliches Ziel gesetzt?

Das ist nicht an einer Zahl festzumachen, aber als Stürmer will man immer treffen. Momentan ist das schon ganz okay. Aber darüber mache ich mir keinen Kopf, denn im Vordergrund steht der Erfolg des Teams.

Mit welchen Erwartungen fahren Sie nach Ostwestfalen?

Bielefeld steht auf einem Relegationsplatz, war zuletzt daheim erfolgreich und hat wie wir in Fürth unglücklich mit 1:2 verloren. Das sollte zunächst einmal für uns eine Warnung sein. Dazu kommt wahrscheinlich ein Platz, der in einem sehr schlechten Zustand ist, ähnlich wie das in Dresden der Fall war. Damit fallen mögliche technische Vorteile von vornherein einmal unter den Tisch. Also ist die Leidenschaft gefragt. Wir wollen auf der Alm den zweiten Auswärtssieg. Dafür werden wir enorm viel investieren müssen. Wir dürfen uns auf keinen Fall einschüchtern lassen. Nehmen wir die widrigen Bedingungen an, sind wir die bessere Mannschaft.

Jede Woche mit einer anderen Mannschaft anzutreten, da fehlen doch die Automatismen. Von einem eingespielten Team kann derzeit keine Rede sein, oder?

Ich habe so ein Verletzungspech bisher in meiner Karriere noch nicht erlebt. Das ist natürlich ein Handicap für uns. Damit plagen wir uns schon seit Monaten herum. Bei uns herrscht unfreiwillig eine größere Rotation als bei Bayern. Aber die jungen Spieler lernen schnell und machen ihre Sache gut. Wir kämpfen gegen die Misere an und ich denke, wir bekommen das hin.