Der Winterfahrplan des VfL Bochum ist festgezurrt. Auch die letzten beiden noch offenen Termine für Testspiele sind nun belegt.

Am Samstag, 14. Januar 2017, treffen die Blau-Weißen auf die „Lilien“ des Bundesligisten SV Darmstadt 98. Eine Woche später (21.01.2017) ist der VfL beim Drittligisten Preußen Münster zu Gast.

Die Eckdaten:

02.01.2017

Trainingsauftakt (Zeit n.n.)

07.01.2017

Testspiel: VfL Bochum - 1. FC Köln (15.30 Uhr, Vonovia Ruhrstadion)

11.01.2017

Testspiel: VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth (13 Uhr, Trainingsgelände am Vonovia Ruhrstadion)

14.01.2017

Testspiel: SV Darmstadt 98 - VfL Bochum (14 Uhr, Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor)

21.01.2017

Testspiel: SC Preußen Münster - VfL Bochum (14 Uhr, Preußenstadion) 27.01.2017

2. Bundesliga 2016/17, 18. Spieltag

1. FC Union Berlin - VfL Bochum 1848

18:30 Uhr, Stadion an der Alten Försterei