Vom 16. bis zum 30. Juni 2017 findet die U21-Europameisterschaft in Polen statt. Sollte keine Verletzung dazwischen kommen, dann wird auch Pawel Dawidowicz vom VfL Bochum mit dabei sein.

Vor der Gruppen-Auslosung am Donnerstag macht der 21-Jährige keinen Hehl daraus, was er mit der polnischen U21-Mannschaft bei der Heim-EM erreichen will. "Ich will die Goldmedaille. Die Stadien werden voll sein, die Fans werden uns unterstützen. Vor allem haben wir aber eine Mannschaft, die um die höchsten Ziele kämpfen kann. Deutschland können wir in der Gruppe nicht zugelost bekommen. Ich träume aber von einem erfolgreichen Finale gegen die Deutschen", wird der VfL-Profi im Interview mit der polnischen Sporttageszeitung "Przeglad Sportowy" zitiert. Zur Info: Die Polen waren es, die der deutschen U21-Mannschaft im November die erste Niederlage in diesem Jahr zufügten.

Dass es beim VfL Bochum aktuell nicht so richtig läuft, erklärt Dawidowicz mit der Verletzungsseuche: "Uns sind zwischenzeitlich sieben Stammspieler ausgefallen." Er selbst fühlt sich in Bochum wohl, auch wenn ihm die deutsche Sprache noch zu schaffen macht. "Ich habe die Sprache in der Schule gelernt. Irgendetwas verstehe ich und schnappe auf, aber das ist nicht wirklich viel. Es ist nicht einfach, wenn jemand auf dem Platz schreit und schnell spricht. Zum Glück leben im Ruhrgebiet viele Polen, die mir immer helfen. In Portugal gab es nicht so viele Landsleute", sagt Dawidowicz und spricht über die Unterschiede zwischen dem portugiesischen und deutschen Fußball: "In Portugal geht es vor allem um den Ballbesitz. Hier spielt man schneller, und versucht mehr Situationen zu kreieren. Ansonsten ist der VfL Bochum ein toller Klub. Der Verein hat alles um in der Bundesliga zu spielen - ein tolles Stadion, Trainingsplätze und medizinische Abteilung."

Der polnische Abwehrmann ist bis zum Saisonende von Benfica Lissabon an den VfL Bochum ausgeliehen. Der VfL hat eine Kaufoption für Dawidowicz. Ob der Klub die ziehen wird, weiß auch der Pole noch nicht. "Ich weiß es nicht. Bochum hat eine Option. Mal schauen, ob sie von dieser Gebrauch machen werden."