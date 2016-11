Nach der deutlichen 1:5-Heimpleite gegen die Hammer SpVg will TSV Marl-Hüls-Trainer Michael Schrank den Fokus auf das Auswärtsspiel gegen Rheine legen.

Das nächste Spiel ist bekanntlich immer das Schwerste. Wenn man aber ein herbes 1:5 zu Hause in einem Verfolgerduell hinter sich hat, fällt der Blick auf die nächste Partie nicht besonders leicht. So geht es zumindest dem TSV Marl-Hüls, der am vergangenen Sonntag erneut in einem Spiel gegen einen Mitkonkurrenten in der Spitzengruppe gepasst hat. Mit seiner jungen Mannschaft wollte Michael Schrank aber nicht zu hart ins Gericht gehen: "Im ersten Augenblick waren wir natürlich riesig enttäuscht. Besonders weil das Ergebnis nicht unbedingt den Spielverlauf wider gegeben hat. Aber meine junge Mannschaft kann sich auch mal ein schlechteres Spiel erlauben. Keiner hätte uns vor der Saison schließlich da vorne erwartet.“

Für Schrank ist es jetzt die wichtigste Aufgabe, dieses Negativerlebnis aus den Köpfen der Spieler zu holen und sich auf das Auswärtsspiel bei Eintracht Rheine zu konzentrieren: "Wir müssen die Pleite jetzt einfach ausblenden. Das ist eben auch eine Qualität, die meine Mannschaft lernen muss, sich immer auf den nächsten Gegner zu fokussieren und nicht zu sehr an die Vergangenheit denken.“

"Die Niederlage wollen wir natürlich wieder weg machen, keine Frage." Michael Schrank

Gegner Eintracht Rheine ist dabei ebenfalls noch schwer gezeichnet vom vergangenen Spieltag. Schließlich verlor das Team von Trainer Uwe Laurenz sogar mit 1:7 gegen ASC Dortmund. Es könnte also zu einer Art Duell der Gefrusteten kommen. Von solchen Betitelungen hält Schrank allerdings nicht viel: "Die Niederlage wollen wir natürlich wieder weg machen, keine Frage. Das trifft allerdings auch auf Rheine zu. Deshalb erwartete ich ein spannendes Spiel mit zwei Teams auf Augenhöhe.“