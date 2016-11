Die SpVgg Erkenschwick ist am Tiefpunkt angekommen. Nach der bitteren 1:3-Pleite gegen den neuen Spitzenreiter TuS Erndtebrück ist die Allali-Elf nun Tabellenletzter.

Dabei sah es bis zur 62. Minute nach einer Überraschung im Stimbergstadion aus. Der Vorjahreszweite ging dank eines Tores von Dennis Weßendorf Dennis Weßendorf» zum Profil (18.) früh in Führung und hätte durchaus noch nachlegen können. Doch die besten Chancen ließ die Truppe von Zouhair Allali wieder einmal ungenutzt. Der Linienchef haderte daher erneut mit der Chancenverwertung seiner Spieler: "Es ist einfach ärgerlich, dass wir die Führung nicht ausgebaut haben. Leider kommt oft wenn du eh schon unten in der Tabelle stehst, häufig noch das Pech hinzu."

Binnen acht Minuten entschied dann der Gast aus Erndtebrück das Spiel und drehte durch zwei Tore von Edinho Viegas Do Amaral Edinho Viegas Do Amaral» zum Profil (62.) und Philipp Böhmer Philipp Böhmer» zum Profil (70.) die Begegnung. Neun Minuten vor dem Ende machte Böhmer mit dem 3:1 für die Siegerländer dann auch noch den Deckel drauf. Allali sah deshalb schließlich auch einen verdienten Sieg der Gäste: "Erndtebrück ist einfach eine starke Mannschaft, die aufgrund ihrer Qualität überall mit breiter Brust antritt. Sie haben clever abgewartet und letztendlich auch ihre Chancen genutzt."

"Wir werden die Mannschaft jetzt nicht abmelden. Wir sind es den Fans einfach schuldig irgendwann die Wende einzuleiten. Zouhair Allali (Trainer SpVgg Erkenschwick)

Der Übungsleiter will seiner Mannschaft, die jetzt das Tabellenende der Oberliga Westfalen ziert, trotzdem den Willen nicht absprechen: "Nein, ich kann meinen Jungs keinen Vorwurf machen. Das ist eine blutjunge Mannschaft. Gegenüber den letzten Wochen war das schon eine gewaltige Leistungssteigerung. Auch wenn das Tabellenbild natürlich bedrohlich ist, wir werden die Mannschaft jetzt nicht abmelden. Wir sind es den Fans einfach schuldig irgendwann die Wende einzuleiten."

TuS Erndtebrück erklimmt die Tabellenspitze

Ganz anders sieht die Gefühlswelt dagegen bei seinem Gegenüber Florian Schnorrenberg und seinen Erndtebrückern aus. Der TuS kann sich durch den Sieg zum ersten Mal in dieser Saison über die Tabellenführung freuen. Der Trainer sah gegen Erkenschwick zwar einen "verdienten Sieg", wollte aber nicht von seiner seit Wochen gepredigten Marschroute abweichen: "Auch nach dem Spiel sehe ich noch Luft nach oben. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht so souverän wie ich mir das vorstelle. Aber wir haben dann eine tolle Moral bewiesen und wollen jetzt auch die letzten drei Spiele nutzen, um oben zu bleiben. Ich schaue mir die Tabelle zwar derzeit nicht an, aber solange wir zur Spitzengruppe gehören bin ich zufrieden."