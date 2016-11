Das Flugzeugunglück in Kolumbien löst bei Bundesliga-Profis Trauer aus. Junior Caicara vom FC Schalke und Rafinha vom FC Bayern teilen ihr Mitgefühl mit.

Die Nachricht vom Flugzeugabsturz in Kolumbien, bei dem auch zahlreiche brasilianische Profis ums Leben gekommen sind, hat in der Fußballwelt Trauer ausgelöst. Junior Caicara postete bei Twitter das Logo des Klubs Chapecoense, der sich auf dem Weg zum Auswärtsspiel bei Atlético Medellín befand.

"Was für eine schreckliche Nachricht, die ich nach dem Aufwachen gehört habe. Es ist so schrecklich, was passiert ist. Es gibt keine Worte, die meine Gefühle momentan beschreiben können", schrieb der Abwehrspieler des FC Schalke 04.

Auch andere brasilianische Bundesliga-Profis trauerten. Rafinha postete ebenfalls das Chapecoense-Logo. Auch Dante, früher unter anderem beim FC Bayern unter Vertrag, drückte sein Mitgefühl aus.

Gegen 22.00 Uhr Ortszeit war am Montagabend die Maschine rund 50 Kilometer vor der kolumbianischen Stadt Medellín abgestürzt. 76 Personen kamen dabei ums Leben, unter den fünf Überlebenden befand sich auch Abwehrspieler Alan Ruschel. Insgesamt hatten sich neun Besatzungsmitglieder und 72 Passagiere an Bord befunden.

Bei der verunglückten Maschine handele es sich um eine Avro RJ der bolivianischen Fluggesellschaft Lamia. "Wir wissen noch nicht, ob dem Flugzeug das Benzin ausgegangen ist, es einen technischen Defekt gab oder ob das schlechte Wetter die Ursache war", sagte Elkin Ospina, Bürgermeister von La Ceja, der französischen Nachrichtenagentur AFP.

Die Absturzstelle kann aufgrund des schlechten Wetters in dem Gebiet nur über Land erreicht werden. Das teilte der Flughafen von Medellín mit.