Borussia Dortmund ist Spitzenreiter der Fußball-Bundesliga. So weist es die von Hand bediente Papp-Tabelle an der Wand im siebten Stock des Städtischen Klinikums Dortmund aus.

Mit der sportlichen Realität hat das derzeit recht wenig zu tun, aber die Zuneigung zum größten Klub der Stadt ist auch hier größer als die Kraft der nüchternen Zahlen. Das lässt ahnen, wie sehr sich die Menschen auf den Fluren über den prominenten Überraschungsbesuch am Montagnachmittag freuten: Die Stars des BVB waren auf der Kinder-Krebsstation des Klinikums zu Gast.

In der Tradition der vergangenen Jahre verteilten sie dort Weihnachtsgeschenke, ließen sich mit den kleinen Fans, die eigentlich die größten sind, fotografieren und schrieben reichlich Autogramme. Mit großen, reich gefüllten Tüten begaben sich Pierre-Emerick Aubameyang, Mario Götze, André Schürrle, Marco Reus und die anderen Fußball-Berühmtheiten auf den Weg zu den Kindern.

"Wir verbringen die Zeit hier gern", sagte Kapitän Marcel Schmelzer nach dem Besuch mehrerer Stationen, "es ist schön, in die glücklichen Gesichter zu schauen und mit einer kleinen Geste so große Freude zu bereiten." Vor allem Trainer Thomas Tuchel ließ sich Zeit, suchte in mehreren Zimmern das Gespräch. Und die kleine Haylie, mit gerade 18 Monaten die jüngste Patientin im Haus, klammerte sich mit ihren kleinen Fingerchen direkt an der Hand von Shinji Kagawa fest. Es schien, als wollte sie den BVB-Profi kaum wieder gehen lassen. ---

Erlebnisse, die durchaus in Erinnerung bleiben. "Wenn man die Kinder und die Eltern lächeln sieht, dann ist das etwas sehr Schönes", sagte Marcel Schmelzer. Doch der Besuch stimmte ihn gerade jetzt zu Beginn der Weihnachtszeit auch nachdenklich: "Man merkt, dass der größte Wunsch, den man haben kann, die Gesundheit ist."