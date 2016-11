Der deutsche Fernsehzuschauer hat ja schon einige Veränderungen bei Sportübertragungen erlebt. Champions League auf TM3. Bundesliga bei Arena. Wimbledon auf Sky. DFB-Länderspiele bei RTL.

Manchmal wissen die deutschen Sender nicht wohin mit ihren Rechten. Dann übertragen plötzlich Vox, Kabel1 oder RTL Nitro die Spiele. Wer nur ein bisschen Fußball oder gelegentlich am Sonntagmorgen Doppelpass schauen möchte, blickt kaum noch durch.

Jetzt also Olympia komplett bei Eurosport und DMAX. Und nicht mehr bei ARD und ZDF. Man muss sich deswegen keine Sorgen machen. Von einem sportinteressierten Fernsehzuschauer darf man erwarten, dass er die beiden Spartensender in seinem TV-Gerät finden wird, um 2018 die Olympischen Winterspiele zu sehen. Die Suche nach Fußball-Übertragungen auf Sky HD Soundsoviel ist die weitaus größere Herausforderung in der schönen neuen Fernsehwelt.

Bei Eurosport ist Olympia in guten Händen. Der Sender liebt den Sport und sendet nichts kaputt wie RTL bei den Länderspielen. Schon immer hat Eurosport ein Herz für Randsportarten gezeigt. Von Billard bis Biathlon, von Tennis bis Leichtathletik: Wo die TV-Rechte günstig waren, trumpfte der Spartensender auf.

Die Stimmen von Sigi Heinrich und Dirk Thiele, von Rolf Kalb und Matthias Stach sind legendär. Nominierungen für den Grimme-Preis zeugen davon. Im Kleinen groß rauskommen: Das ist die Strategie. Und um nichts anderes geht es bei Olympia: Dort kommen die Sportarten zur Geltung, die sonst neben Fußball und Formel 1 untergehen.

Auch ARD und ZDF hatten einmal ihren öffentlich-rechtlichen Auftrag daraus abgeleitet, dass sie nicht allein senden, was Reichweite bringt. Olympia zum Beispiel. Oder Ballsportarten. Handball. Tennis. Basketball. Dazu Eishockey, Tischtennis, Turnen. Heute werden zig Millionen der Fernsehgebühren dafür ausgegeben, bei der Champions League in Konkurrenz zu Sky Sport zu treten. Dass Eurosport das Pokerspiel gewonnen hat, ist eine gerechte Strafe. Die zweite nach dem Verlust der Qualifikationsspiele an RTL. Vielleicht lernen ARD und ZDF aus ihren Dämpfern.