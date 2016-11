Regionalligist Rot-Weiss Essen muss in den verbleibenden vier Pflichtspielen vor der Winterpause auf seinen Stammtorwart Niclas Heimann verzichten.

Beim 25-Jährigen wurde doppelten Kapselriss und Außenbandriss im linken Fuß diagnostiziert. Heimann zog sich diese Verletzung am Freitagabend im Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück (0:0) zu.

Nachdem der Schlussmann in der 52. Minute eine Flanke der Gäste aus der Luft geholt hatte, landete er unglücklich auf dem linken Fuß und musste sofort ausgewechselt werden. Für ihn kam Ersatzmann Robin Heller Robin Heller» zum Profil in die Partie. Der ehemalige Düsseldorfer wird aller Voraussicht nach auch am Mittwoch im Viertelfinalspiel gegen die SpVg Schonnebeck und in den drei verbleibenden Regionalliga-Partien zwischen den Pfosten der Essener stehen.