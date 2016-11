Nach einem 0:0 im Heimspiel gegen den MSV Duisburg haben die Junioren des BVB die Tabellenführung an Schalke 04 verloren.

Die Torfabrik der Liga ist am Sonntag ins Stocken geraten: Erstmals in dieser Saison konnte sich der BVB nicht auf seine herausragende Offensive verlassen und erzielte keinen eigenen Treffer. Und so ging das Heimspiel gegen den MSV am Ende nur 0:0 aus. Trainer Benjamin Hoffmann sah trotz der Nullnummer einen engagierten Auftritt seiner Elf: "Wir haben uns gegen alles gestellt, was Duisburg uns entgegengebracht hat. Deshalb kann ich der Mannschaft auch keinen Vorwurf machen. Wir haben uns viele Chancen erspielt und im Gegenzug nur wenig zugelassen. Trotzdem war das ein Tag, an dem das Tor einfach nicht fallen wollte.“ Neben dem Unentschieden verlor der BVB die Tabellenführung an Schalke 04, das zeitgleich 2:0 gegen den Wuppertaler SV gewann. Allerdings will Hoffmann dem einen geholten Zähler auch etwas Positives abgewinnen: "Oft verliert man solche Spiele noch, indem man hinten unglücklich ein Tor kassiert. Deshalb ist der eine Punkt am Ende vielleicht auch ein Punktgewinn. Das kann man nie wissen.“

Für den MSV Duisburg war der Punktgewinn beim bisherigen Tabellenführer natürlich ein gutes Resultat. So sah es auch Trainer Engin Vural: "Wir haben wichtige Grundtugenden an den Tag gelegt, eine hohe Leistungsbereitschaft gezeigt und mit einer kompakten Verteidigung agiert. So eine starke Offensive kann man natürlich nicht völlig kalt stellen. Da gehört auch das Glück des Tüchtigen dazu. Aber insgesamt haben wir relativ wenig zugelassen, gegen ein solches Topteam. Mit dem Punkt können wir also sehr zufrieden sein.“

Der inoffizielle Titel „Herbstmeister“ ging ebenfalls an die Blau-Weißen aus Gelsenkirchen. Dies war für den BVB-Coach und seine Mannschaft aber eher das kleinere Übel am Sonntagnachmittag: „Es ist natürlich schön als Tabellenführer. Jedoch hat sich meine Mannschaft nach dem Spiel nicht über den Verlust der Tabellenführung oder der Herbstmeisterschaft geärgert, sondern das wir die Partie nicht gewonnen haben. Aber solche Spiele gibt der Fußball eben auch manchmal her.“