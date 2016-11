Beim SV Burgaltendorf läuft es in der Bezirksliga unter dem neuen Trainerteam rund. Seitdem Arndt Kremer und Bernward Nendza an der Seitenlinie stehen, wurden alle vier Spiele gewonnen.

Mit dem 3:0-Erfolg beim TuS Holsterhausen am Wochenende konnten sich die Essener endgültig in der Spitzengruppe zurückmelden. Durch die überraschende Pleite des Vogelheimer SV gegen den SC Frintrop kletterte Burgaltendorf auf den zweiten Platz. Für den Sportlichen Leiter Jörg Oswald ein mehr als verdienter Sieg an der Pelmanstraße: "Das Spiel war sehr einseitig. Wir haben es versäumt, das Spiel noch deutlicher zu gestalten. Wenn man etwas bemängeln will, dann ist es, dass wir nicht höher gewonnen haben. Das ist aber meckern auf hohem Niveau."

Mit dem sportlichen Aufschwung ist man bei den Blau-Weißen hoch zufrieden. Eine Fortführung der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam Kremer und Nendza scheint nicht undenkbar: "Wir haben aktuell keine Not. Wir werden uns wie ausgemacht in der Winterpause zusammensetzen und gucken, wie es weitergeht. Erstmal bin ich aber sehr zufrieden. Das Trainerteam macht einen guten Job und die Mannschaft hat sich gefunden. Dazu sind wir auch noch im Kreispokal vertreten, also die Bilanz ist definitiv positiv."

Im Aufstiegskampf stehen für den neuen Tabellenzweiten bis zur Winterpause noch richtungsweisende Aufgaben an. Am nächsten Wochenende geht es gegen den Tabellendritten Vogelheimer SV und zum Jahresabschluss noch gegen den Tabellenführer aus Mintard: "Klar, das sind wichtige Spiele. Wir wollen aufsteigen und die Qualität dafür ist da. Wir haben bisher auch ein bisschen Verletzungspech gehabt, dafür haben wir jedoch einen großen Kader, um dies aufzufangen." Wenn man sich die gute Ausgangssituation nicht kurz vor dem Jahreswechsel wieder verspielen will, sind Siege in beiden Topspielen Pflicht.