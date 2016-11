Dank eines 5:2-Auswärtssieges beim Kirchhörder SC und einer gleichzeitigen Niederlage des Zweitplatzierten TuS Hordel gegen Lünen darf Westfalia Herne die Herbstmeisterschaft feiern.

"Für uns ist heute quasi schon Weihnachten", freute sich Westfalia-Coach Christian Knappmann daher anschließend diebisch. "Unser Dank geht natürlich in allererster Linie nach Lünen", so "Knappi" weiter.

Aber auch der Kirchhörder SC hatte einen gut gefüllten Gabentisch für den Tabellenführer vorbereitet. KSC-Trainer Lothar Huber war ob des Zustandekommens der Geschenke allerdings alles andere als amüsiert. "Wir sind einfach viel zu naiv. Wenn man die Gegentore sieht, die wir in der zweiten Halbzeit kassiert haben, dann wird es gegen einen solchen Gegner wie Herne ganz, ganz schwierig."

Das kann so unterschrieben werden, denn die Tore zum 1:2, 1:3 und 1:4 aus KSC-Sicht fielen allesamt unter gütiger Mithilfe der Gastgeber. Und machten auch die gute Arbeit von ordentlichen 60 Minuten vorher zunichte. Entsprechend klare Worte legte Huber nach: "Wenn wir das nicht abstellen, kriegen wir noch richtig Probleme."

Aber vielleicht ist die Westfalia – gespickt mit zahlreichen Oberliga-erfahrenen Spielern - aber auch nicht der richtige Gradmesser für das Team aus dem Dortmunder Süden. Denn die Analyse von Hernes Kanonier vom Dienst, Fatmir Ferati, trifft den Verlauf der Partie ziemlich exakt: "Woche für Woche verlangen uns die Gegner alles ab. Weil sie wissen, dass wir alles möglichst spielerisch lösen wollen, stellen sie sich zumeist hinten rein. Auch der KSC hat es so gemacht."

Und da sei es dann schwierig, eine Lücke zu finden. Vor allem, so lange die Gegner noch körperlich dagegen halten könnten. "Aber zum Ende hin sieht man, dass wir mehr Kondition haben und dann in der Lage sind, den Gegner auszuspielen und die entscheidenden Tore zu machen." So sei seiner Meinung nach auch das 5:2 absolut verdient gewesen.