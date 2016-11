Nach dem 0:3 beim KFC Uerdingen haderte Düsseldorf-Trainer Markus John mit dem Schiedsrichter. André Pawlak setzt nach der Verletzung von Danny Rankl auf zwei Rückkehrer.

Nach der 0:3-Pleite seiner Mannschaft äußerte sich Düsseldorf-Trainer Markus John natürlich enttäuscht. „Wir sind nicht so gut ins Spiel gekommen, haben uns eigentlich vorgenommen, von Beginn an vorne drauf zu gehen. Nach dem 0:1 hatten wir den KFC am Rande eines Unentschiedens und waren aus meiner Sicht näher am Ausgleich als Uerdingen am 2:0. In der zweiten Halbzeit hat der KFC das Spiel dann dominiert. Der Sieg geht verdient an Uerdingen“, gibt der Gästetrainer zu.

Mit der Schiedsrichterleistung von Benedikt Langenberg war John nach dem Spiel alles andere als zufrieden: „Mich nerven die 50:50-Entscheidungen, die gegen uns gepfiffen werden. Die Arroganz der Schiedsrichter ist kaum noch zu überbieten“, war der SC-Coach frustriert. Seine Kritik machte er an der aus seiner Sicht strittigen Elfmeterentscheidung gegen seine Mannschaft fest.

Wir haben das bisher über die ganze Saison gehabt, dass wir immer wieder Ausfälle hatten und Leute ersetzen mussten. Das hat die Mannschaft immer hervorragend kompensiert André Pawlak

KFC-Trainer Pawlak sah das Ganze etwas anders: „Außer in der kurzen Zeit nach der Verletzung von Danny haben wir nicht viele Torchancen zugelassen“, sagte der 45-Jährige. „Es war kein leichtes Spiel für uns. Wir wussten nicht genau, wie wir aus der Pause rauskommen. Düsseldorf war nach dem Pokalspiel noch im Rhythmus. Wir wussten, dass sie durch Konter sehr gefährlich sind, darauf waren wir gut vorbereitet“, analysiert Pawlak, der trotz der Verletzung seines Topstürmers nicht herumjammern will: „Da haben wir keinen Grund zu, wir haben das bisher über die ganze Saison gehabt, dass wir immer wieder Ausfälle hatten und Leute ersetzen mussten. Das hat die Mannschaft immer hervorragend kompensiert.“

Zuletzt kehrten mit Philipp Goris Philipp Goris» zum Profil und Charles Takyi Charles Takyi» zum Profil zwei wichtige Spieler aus ihrer Verletzungpause zurück, sodass der KFC die Mission Regionalliga-Aufstieg weiter angehen kann.