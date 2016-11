Für die SpVg Schonnebeck ist das Pokalspiel gegen Rot-Weiss Essen (Mittwoch, 19:30 Uhr) das Highlight der Saison. Für Thomas Denker hat die Partie auch persönlich eine große Bedeutung.

Denn der 25-jährige Mittelfeldspieler schnürte bis 2014 seine Fußballschuhe für den Verein von der Hafenstraße, durchlief die U17 und U19 und stand auch in der Regionalliga West im RWE-Trikot auf dem Platz.

RevierSport sprach mit Thomas Denker nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen die SSVg Velbert über den Höhenflug der Schwalbenträger und den Pokal-Knaller am kommenden Mittwoch.

Thomas Denker, 1:0-Sieg im Spitzenspiel gegen Velbert. Wie zufrieden sind Sie mit dem Spiel?

"Mit dem Spiel sind wir sehr zufrieden. Wir haben jetzt fast alle Punkte, die wir brauchen, um nicht abzusteigen und das war ja unser Saisonziel. Wir können deshalb sehr zufrieden sein. Velbert hatte mehr Spielanteile, dadurch haben wir dann vielleicht auch ein bisschen unverdient gewonnen, aber wirklich gefährliche Torschüsse habe ich von Velbert nicht gesehen."

Sie sind jetzt seit Sommer in Schonnebeck, haben sechs Saisontore geschossen und stehen mit der Mannschaft auf dem zweiten Platz. Haben Sie damit gerechnet, dass die Mannschaft so erfolgreich ist?

"Nein, ich glaube damit hat keiner gerechnet. Wir wissen aber, dass wir gute Jungs dabei haben und wir kennen uns alle schon jahrelang. Wir sind stark, weil wir unsere Laufwege kennen, jeder für jeden kämpft und wir als Team geschlossen auftreten. Das macht uns diese Saison aus."

Am Mittwoch steht das Pokalspiel an der Hafenstraße an, Ihre alte Wirkungsstätte. Wie groß ist die Vorfreude?

"Die Vorfreude auf RWE ist natürlich riesig. Das Spiel ist ein großer Bonus für uns, den wir uns durch unsere guten Leistungen im Pokal erarbeitet haben. Ich glaube, dass wir absolut ohne Angst reingehen können und alles geben werden, genau so wie gegen Velbert. Wir wollen natürlich versuchen, zu gewinnen, weil im Pokal immer das Weiterkommen zählt. Ich denke, dass wir auch eine kleine Chance haben werden."

Ihre Mannschaft war am Freitag zusammen im Stadion Essen und hat sich RWE beim 0:0 gegen den SC Wiedenbrück schon mal angesehen.

"Ja genau, wir haben das Spiel am Freitag gesehen. Aber am Mittwoch wird RWE mit einer anderen Mannschaft auflaufen. Marcel Platzek und Benjamin Baier werden wiederkommen, Kasim Rabihic wahrscheinlich auch. Deswegen werden sie auch wieder ganz anders auftreten. Für mich persönlich ist das am Mittwoch natürlich ein besonderes Spiel, weil ich ein Essener Junge bin und der Verein RWE auch einen Platz in meinem Herzen hat, aber das muss ich am Mittwoch für 90 Minuten mal ausschalten."