Schalke 04 macht das Dutzend voll. Durch das 3:1 (1:1) über den SV Darmstadt 98 blieben die Königsblauen im zwölften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen.

In der Bundesliga schraubte die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl ihr Konto auf 17 Zähler und liegen jetzt nur noch vier Punkte hinter dem Tabellensechsten Borussia Dortmund. Auf den 1. FC Köln, der den Champions League-Quali-Platz belegt, beträgt der Rückstand fünf Punkte. Bis die Königsblauen jubeln konnten, war allerdings Schwerstarbeit erforderlich.

Kapitän Benedikt Höwedes & Co. verschliefen den Auftakt komplett, waren nicht giftig in den Zweikämpfen, agierten viel zu unbedarft. Das wurde bestraft. Nach einem eigenen Eckball brachte Darmstats erster gefährlicher Konter das frühe 0:1. Sandro Sirigu spurtete aus der eigenen Hälfte los, schüttelte den viel zu harmlos attackierenden Max Meyer ab, ließ sich auch von Nabil Bentaleb nicht stoppen und passte genau in die Schnittstelle der unsortierten S04-Abwehr auf Marcel Heller. Der Ex-Duisburger schoss an Ralf Fährmann vorbei zur Gäste-Führung ein (6.). Der zurückgeeilte Sead Kolasinac konnte nichts mehr ausrichten.

Choupo-Moting zu lässig vom Punkt

Der Hallo-Wach-Effekt setzte bei Schalke erst gegen Mitte der ersten Halbzeit ein. Bentaleb bediente Eric Maxim Choupo-Moting, dessen Flanke von Sead Kolasinac per Kopf zum 1:1 versenkt wurde (26.). Für „Seo“ war es das erste Saisontor. In den vergangenen Wochen hatte der bosnische Nationalspieler drei Treffer vorbereitet. Nach einem Foul an Leon Goretzka, der von Lilien-Abwehrchef Aytac Sulu umgestoßen wurde, entschied Schiedsrichter Frank Willenborg auf Strafstoß (28.). Eric Maxim Choupo-Moting schnappte sich den Ball, scheiterte aber mit einem viel zu lässigen Schuss an SVD-Torwart Michael Esser.

Schöpf sorgt für die Entscheidung

Schalke machte weiter Dampf, setzte Darmstadt permanent unter Druck, aber weder Naldo (32.) noch Meyer (33.) oder Choupo-Moting (36.) brachten ihre Versuche ins Ziel. Zur Pause brachte Markus Weinzierl mit Yevhen Konoplyanka für Leon Goretzka eine frische Offensivkraft. Darmstadt beschränkte sich auf Defensivarbeit. Das ging so lange gut, bis Max Meyer sich gegen drei Lilien durchsetzte und die Kugel halbhoch nach innen spielte. Eric Maxim Choupo-Moting kam mit der Fußspitze dran – 2:1 (61.). Mit etwas mehr Präzision hätte „Choupo“ noch das dritte Tor draufpacken können, aber sein 16-Meter-Schuss flog knapp rechts vorbei (76.).

Schalke musste danach noch einige bange Momente überstehen, weil Darmstadt es mehrmals aus der Distanz versuchte und dabei nur haarscharf am Kasten vorbeizielte. Souverän waren die Hausherren in der Phase nicht. Trotzdem gelang nach einem Zuckerpass von Konoplyanka das entscheidende 3:1. Alessandro Schöpf, gegen Bremen schon zweifacher Torschütze, traf durch die Beine von Darmstadts Keeper Michael Esser (89.). Schalkes nächster Auftrag wird um einiges schwerer. Am nächsten Sonntag geht es zu Tabellenführer RB Leipzig.