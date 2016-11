Nuri Sahin muss im BVB-Training behandelt werden – kann aber weitermachen. Gut 300 Fans kamen zur öffentlichen Einheit.

Gut dreihundert Menschen waren es, die sich die Lust nicht nehmen ließen: nicht vom schlechten Wetter am Sonntagmorgen, nicht von der 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund tags zuvor bei Eintracht Frankfurt. Gut dreihundert Menschen kamen also zum öffentlichen Training des BVB.Und sie bekamen fast alle Profis zu sehen: Nur André Schürrle, Shinji Kagawa und Lukasz Piszczek trainierten individuell, was allerdings laut BVB nur mit Belastungssteuerung, nicht mit Verletzungen zu tun hatte. Emre Mor fehlte erkältet. Und Neven Subotic war nach seinem Einsatz für die U23 tags zuvor auch nicht dabei. Ansonsten waren alle dabei, weshalb auf dem Trainingsplatz ein Betrieb wie lange nicht herrschte.

Die Spieler, die am Samstag gegen Frankfurt von Beginn an aufgelaufen waren, absolvierten allerdings lediglich ein Auslaufen, für die übrigen standen auch Spielformen auf dem Programm. Dabei gab es eine Schrecksekunde für Nuri Sahin, den Sebastian Rode während des Kreisspiels mit vollem Schwung umgrätschte. Der Mittelfeldspieler blieb kurz liegen, wurde behandelt, konnte dann aber weitermachen.

Reus trainiert ohne Probleme

Marco Reus, der gegen Frankfurt eine gute halbe Stunde gespielt hatte, absolviert das komplette Programm ohne Probleme. Die Autogramme des Nationalspielers waren im Anschluss an die Einheit besonders begehrt, die Fans schoben, drängelten, drückten und kreischten.

Mit etwas weniger Trubel konnte Sven Bender seine Unterschriften auf Trikots, Fotos und weitere Devotionalien setzen. Der Defensivspieler ist seit ein paar Tagen wieder im Training, nachdem ihn ein Knochenmarködem schon die komplette Saison außer Gefecht setzte. Auch er konnte im kompletten Training inklusive Abschlussspiels mit der U23 mitwirken – und nahm sich im Anschluss die meiste Zeit für Autogramme, Selfies und Flachsereien mit den Fans.