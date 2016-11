Mit einer bewegenden Rede hat der Bruder des verunglückten Magdeburger Fans Hannes die Zuschauer vor dem Derby gegen den Halleschen FC bewegt.

Es sind bemerkenswerte Worte, die der junge Mann durch das Mikrophon des Stadions an die Zuschauer im Stadion - aber auch an die außerhalb, vor allem aber an die Medien - richtet.

Am Ende der Rede brandet Applaus auf. Auch der Gästeblock zeigt seine Anerkennung.

Hannes war nach dem Heimspiel des 1. FC Magdeburg gegen Holstein Kiel mit lebensgefährlichen Verletzungen an den Bahngleisen in Haldensleben aufgefunden worden, denen er am 12. Oktober erlag.