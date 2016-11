Nach einer in der zweiten Hälfte turbulenten Partie klettert RWO dank eines 2:1-Auswärtssieges bei Rot-Weiss Ahlen auf Rang fünf der Regionalliga-West-Tabelle.

Die 902 zahlenden Zuschauer im Ahlener Wersestadion sahen ein Spiel mit vielen strittigen und vor allem auch heiß diskutierten Szenen. Nach einer torlosen ersten Hälfte eröffnete Emre Yesilova Emre Yesilova» zum Profil für die gastgebenden Ahlener den späten Torreigen und vollende einen der zahlreichen Konter seiner Mannschaft zur glücklichen Führung (75.).

Zu diesem Zeitpunkt waren die Oberhausener das spielbestimmende Team, konnten den Ballbesitz jedoch nicht in Tore ummünzen. RWO-Trainer Mike Terranova zollte dem Gegner daher großen Respekt: "Es war das erwartet schwere Spiel. Ahlen hat seit dem Trainerwechsel vor allem in der zweiten Halbzeit die dritte Luft, so ein Spiel noch gewinnen zu wollen. Das haben wir zu spüren bekommen."

Sieg nach Spielunterbrechung

Nachdem die Partie wegen eines Flaschenwurfes (wir berichteten) für acht Minuten unterbrochen war, präsentierte sich RWO in der Folge wie verändert und drückte auf den schnellen Ausgleich, den Arnold Budimbu Arnold Budimbu» zum Profil durch einen streitbaren Foulelfmeter letztlich auch erzielte (83.). Während sich der Linienchef der Oberhausener zu dem Vorfall nicht äußern wollte, bewertet "Terra" die Energieleistung seiner Mannschaft durchaus positiv: "Durch den Ausgleich hatte ich dann auch endlich das Gefühl, dass wir noch das zweite Tor machen können. Es ging ein Ruck durch die Mannschaft und jeder wollte den Sieg."

Während sich die Ahlener in der Schlussphase scheinbar mit dem Punkt abgefunden hatten, ließ RWO-Spieler Simon Engelmann Simon Engelmann» zum Profil seinen Coach durch ein Tor in der Nachspielzeit doch noch jubeln (90.+2). "Am Ende bin ich froh dass wir die Punkte mitgenommen haben, auch sportlich ist das schon verdient. Da brauchen wir uns keine zwei Meinungen drüber machen", betonte Terranova.