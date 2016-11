Borussia Mönchengladbach konnte die sportliche Misere in der Fußball-Bundesliga erneut nicht beenden.

Trotz einer erneuten Führung kam die Mannschaft des in der öffentlichen Kritik stehenden Trainers André Schubert nicht über ein 1:1 (1:0) gegen das Überraschungsteam von 1899 Hoffenheim hinaus und ist seit nunmehr sieben Spielen ohne Erfolgserlebnis.

Mahmoud Dahoud sorgte mit seinem Tor (25. Minute) für das 1:0 der Gladbacher, das zum dritten Mal binnen einer Woche nicht zu einem Sieg führte. Denn dem eingewechselten Nadiem Amiri (53.) gelang der Ausgleich für Hoffenheim, das auch nach dem zwölften Spieltag in der Liga ungeschlagen ist. Schon im Derby gegen den 1. FC Köln (1:2) und in der Champions League gegen Manchester City hatte die Borussia geführt. Für Trainer Schubert dürfte der Erfolgsdruck im Gastspiel bei Borussia Dortmund am kommenden Samstag nicht geringer werden. Den von Julian Nagelsmann trainierten Kraichgauern bietet sich am gleichen Tag beim 1. FC Köln die Gelegenheit zur Revanche für das Zweitrunden-Aus im DFB-Pokal.