Wie erwartet hat Trainer Thomas Tuchel die Aufstellung von Borussia Dortmund vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt wieder gehörig umgestellt

Tuchel hat acht Änderungen gegenüber dem 8:4-Torfestival im Champions-League-Spiel gegen Legia Warschau vorgenommen – und dennoch überrascht: Erneut beginnt Adrian Ramos im Sturm neben Pierre-Emerick Aubameyang, nachdem er gegen Warschau nicht einmal zum Kader gehört hatte. Denkbar ist allerdings auch, dass der gelernte Mittelstürmer als rechtes Glied einer Mittelfeld-Viererkette aufläuft.

Anders als beim 1:0-Sieg gegen Bayern München, als es Tuchel schon einmal erfolgreich mit zwei Stürmern versuchte, verteidigt der BVB dieses Mal aber mit einer Viererkette: Der von einer Erkältung genesene Kapitän Marcel Schmelzer verteidigt links, Lukasz Piszczek rechts. In der Mitte spielt neben dem unumstrittenen Sokratis Matthias Ginter – und nicht Neuzugang Marc Bartra, der im Sommer für rund acht Millionen Euro vom FC Barcelona kam, gegen Warschau allerdings ein schwaches Spiel ablieferte. Auch in den vergangenen Wochen nach seiner Verletzungspause hatte der Spanier oft fehlerbehaftet gespielt.

Im defensiven Mittelfeld gibt wieder einmal Julian Weigl den Alleinunterhalter, davor spielen Gonzalo Castro, Mario Götze und André Schürrle. Neben Ginter und Castro bleibt Torhüter Roman Weidenfeller als einziger aus der Aufstellung gegen Legia in der Mannschaft.

Auf der Bank nimmt wie erwartet nach sechsmonatiger Verletzungspause und einem 90-minütigen Einsatz am Dienstag Marco Reus Platz, außerdem Bartra, Ousmane Dembélé, Sebastian Rode, Erik Durm und Christian Pulisic. Emre Mor und Shinji Kagawa fehlen, wie auch Jo-Hoo Park und die Rekonvaleszenten Sven Bender und Neven Subotic – dieser lief am Mittag in der U23 des BVB gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln auf, um Spielpraxis zu sammeln.