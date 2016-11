Der MSV Duisburg grüßt vor der Partie gegen den VfR Aalen immer noch von der Tabellenspitze der 3. Liga.

Die Zebras haben allerdings seit vier Partien nicht mehr in das gegnerische Tor getroffen. Nun soll gegen das Team aus Baden-Württemberg der Knoten endlich platzen.

Cheftrainer Ilia Gruev muss im Spiel gegen den VfR Aalen gleich auf sechs Spieler verzichten. Dan-Patrick Poggenberg (Bänderriss im Sprunggelenk), Kevin Wolze (Teilriss des Innenbandes) und Stanislav Iljutcenko (Bänderverletzung im Sprunggelenk) fehlen verletzt. Zudem müssen Thomas Bröker (Rückenbeschwerden) und Martin Dausch (Magen-Darm-Infekt) passen. Außerdem steht Fabian Schnellhardt den Zebras nach abgesessener Rotsperre weiterhin nicht zur Verfügung. Der Mittelfeld-Motor hat sich einen grippalen Infekt zugezogen und fällt somit ebenfalls aus.

Der MSV-Coach wechselt im Vergleich zur Partie in Frankfurt auf drei Positionen. Fabio Leutenecker ersetzt den verletzten Kevin Wolze, der die gesamte Hinrunde ausfallen wird. Wider Erwarten nicht in der Startformation steht Andreas Wiegel. Der Flügelspieler zählte bislang zum festen Stammpersonal des bulgarischen Trainers. Für ihn rückt Ahmet Engin in die erste Elf. Außerdem spielt Zlatko Janjic für Tugrul Erat. Nominell spielen die Meidericher also mit gleich drei Stürmern.

Den erwarteten 12.000 Zuschauer präsentiert der bulgarische Cheftrainer folgende Startformation:

Flekken – Klotz, Bomheuer, Bajic, Leutenecker – Albutat, Özbek, Engin, Janjic– Onuegbu, Brandstetter.

Auf der Bank nehmen Platz: Zeaiter, Corboz, Hajri, Wiegel, Blomeyer, Cisse, Erat.

