Viel gesprochen wurde auf der Rückfahrt aus Düsseldorf nicht. Tief saß die Enttäuschung Beim Bonner SC nach der 0:3-Niederlage gegen die Reserve der Fortuna.

Beim Stand von 0:1 vergab der Aufsteiger zwei Elfmeter. Das hätte die Wende sein können. RS sprach nach dem Spiel mit Trainer Daniel Zillken:

Daniel Zillken, wie sehr ärgern Sie sich über die Niederlage?

Naja, die ist natürlich mehr als ärgerlich. Zumal es kein verdienter Sieg für Düsseldorf war, da waren wir beiden Trainer uns einig. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, das keinen Sieger verdient gehabt hätte. Das Ergebnis spiegelt den Verlauf in keinster Weise wider.

Ihre Mannschaft hat zwei Elfmeter vergeben. Wäre das Spiel dann anders gelaufen?

Das Spiel wäre schon anders gelaufen, wenn wir das 1:0 gemacht hätten. Aber das haben wir nicht. Natürlich ärgert einen die Niederlage umso mehr, wenn du zwei Elfmeter verschießt. Das ist sehr bitter, aber das müssen wir wegstecken. Das ist nun mal so. Wir reißen deswegen niemandem den Kopf ab. Hinzu kommt, dass das 2:0 aus meiner Sicht ganz klar Abseits war. Aber der Schiri war nicht unbedingt auf unserer Seite.

Das ist deutlich...

Ja, das ist es. Aber das muss man auch mal so sagen. Das soll kein Alibi sein, aber das Spiel stand ja sowieso schon unter keinem guten Stern für uns. Danke Verband, sage ich dazu. Wir sollen an einem Freitagabend um 18.30 Uhr in Düsseldorf spielen. Wir hatten eine Anfahrt von drei Stunden, keine gute Vorbereitung, zumal meine Jungs vorher noch arbeiten gehen. Aber auch das müssen wir so hinnehmen. Klar, man könnte jetzt sagen, warum spielt ihr in der Regionalliga. Aber was mich ärgert: Die Regionalliga ist keine Profiliga und trotzdem kommt dann so etwas.

Ist die Niederlage vor Hintergrund, dass der Bonner SC schon einige Punkte gegen den Abstieg gesammelt hat, ein bisschen besser zu verdauen?

Also bei mir geht das mit dem Verdauen relativ schnell, ich bin lange genug in dem Geschäft. Aber das mit den Punkten ist so eine Sache. Wir schauen nur nach unten. Klar ist der Abstand auf Düsseldorf immer noch elf Zähler, aber wir müssen weiter wie das Eichhörnchen die Nüsse unsere Punkte sammeln. Das wollten wir gegen Düsseldorf, gegen einen Mitkonkurrenten. Das ist uns nicht gelungen, also werden wir das jetzt im nächsten Spiel versuchen.

Da ist dann Rot-Weiss Essen zu Gast in Bonn.

Oh ja, das wird nicht einfacher. Aber wir freuen uns auf das Spiel. RWE ist der Zuschauerkrösus der Liga, wir hoffen natürlich, dass die ein paar Leute mitbringen. Wir sind der totale Außenseiter, aber wir werden uns auch in dieses Spiel reinbeißen.