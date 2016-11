Pierre-Emerick Aubameyang hat in einem Interview den BVB und die Stadt Dortmund gelobt. Eine Garantie für seinen Verbleib hat er aber nicht gegeben.

Pierre-Emerick Aubameyang hat im Interview mit der afrikanischen Fußballzeitschrift "Soccer Laduma" die Fans von Borussia Dortmund gelobt. "Die Fans des BVB sind wirklich unglaublich. Es ist schwer zu beschreiben, was man fühlt wenn man vor ihnen spielt...die Atmosphäre, die sie schaffen, nicht nur mit der "Gelben Wand" mit den 25.000 Fans, die in jedem Spiel die vollen 90 Minuten auf und abspringen, unabhängig vom Ergebnis oder dem Gegner. Es gibt viele Sachen, die es an den Fans und der Stadt Dortmund allgemein zu schätzen gibt", erklärte der schwarz-gelbe Torjäger.

"All das hat auch zu der Entscheidung beigetragen meinen Vertrag bis 2020 zu verlängern, und ich kann mir vorstellen, sogar noch länger zu bleiben. Im Fußball weiß man nie, aber generell fühle ich mich hier mehr als wohl. Es gibt keinen Ort auf der Welt, an dem ich lieber wäre", so Aubameyang. Eine Garantie für seinen Verleib beim BVB gab der 27-Jährige aber nicht. "Gott allein weiß, was in der Zukunft passieren wird", meinte er.

Das gelte auch für die sportlichen Ziele. Aubameyang: "Wir haben unsere Ambitionen und natürlich würde ich es lieben, nach einigen Zweitplatzierungen und verlorenen Finals, einige Titel zu gewinnen. Auf der anderen Seite sind wir ein junger und teilweise unerfahrener Kader. Sie haben viel zu lernen. Aber, letztendlich sind wir überzeugt, dass wir mit etwas Erfahrung zu einem sehr erfolgreichem Team reifen können."

Die Zahlen sprechen für Aubameyang

Den sportlichen Wert von Pierre-Emerick Aubameyang für die Borussia erkennt man an der Statistik. In der bisherigen Bundesliga-Saison hat er 12 Treffer in zehn Spielen erzielt. Damit führt er die Torjägerliste gemeinsam mit dem Kölner Anthony Modeste an. Am Samstag spielt der BVB bei Eintracht Frankfurt. Dann will der Gabuner sein Tor-Konto natürlich nach oben schrauben.