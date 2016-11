Rot-Weiss Essen hat das torlose Remis gegen den SC Wiedenbrück am Freitagabend teuer bezahlen müssen. Nach rund 52 Minuten musste Stammkeeper Niclas Heimann verletzt runter.

Nachdem der Schlussmann eine Wiedenbrücker Flanke aus der Luft geholt hatte, landete er unglücklich auf dem linken Fuß und musste sofort ausgewechselt werden. "Das ist an einem solchen Abend natürlich passend", sagte ein sichtlich geknickter RWE-Coach Sven Demandt.

Eine Diagnose haben die Verantwortlichen bislang noch nicht, Heimann befindet sich auf dem Weg ins Krankenhaus. Demandt: "Wir wissen noch nichts genaues, aber er sagt, dass es irgendwie gekracht hat. Das ist kein gutes Zeichen. Ich denke, am Knochen ist nix, aber ich gehe davon aus, dass es irgendetwas am Band ist."

Für den 25-Jährigen, der zuvor eine ordentliche Partie ablieferte und rund eine Minute vor seiner Verletzung einen Schuss von Wiedenbrücks David Lauretta mit einem Blitzreflex parierte, kam Ersatzmann Robin Heller in die Partie. Der von Fortuna Düsseldorf ausgebildete Keeper kam in der laufenden Spielzeit bisher nur im Niederrheinpokal zum Einsatz und wird wahrscheinlich auch am kommenden Mittwoch im Viertelfinalduell gegen die Spvg Schonnebeck im Kasten stehen.