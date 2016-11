Rot-Weiß Oberhausen reist zum Start der Rückrunde zum Team von RW Ahlen (Samstag, 14.00 Uhr), gegen das die Saison mit einer unerwarteten Blamage begann

Selten waren die Kicker des SC Rot-Weiß so heiß auf den Start der Rückrunde wie in diesem Jahr. Der Grund dafür ist einfach. Mit Rot-Weiss Ahlen treffen die Oberhausener auf jenen Club, der sie zum Saisonstart klassisch aushebelte und aus allen Wolken riss. Das 0:4 vor eigenem Publikum damals schmerzt noch immer, zumal die plötzlich verunsicherten Kleeblätter danach in ein regelrechtes Loch fielen, aus dem sie erst der Trainerwechsel zu Mike Terranova führte.

Der hatte das damalige Spiel auf der Tribüne verfolgt und erinnert sich noch ganz genau. „Da fing das Elend an und ich bin mir sicher, dass sich die Mannschaft dafür revanchieren möchte“, so Terranova. Einer der wichtigsten Spieler in Terranovas Spielsystem wird dabei allerdings nicht helfen können. Mittelfeld-Regisseur Patrick Bauder fällt mit seinen Fußbeschwerden aus. „Wir wollen da kein Risiko eingehen“, erklärt Terranova, nachdem Bauder im gestrigen Abschlusstraining abwinkte. „Das ist bitter. Patrick ist unser Stratege und ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft“, grübelt Terranova, wen er dafür hinter den Spitzen auflaufen lässt.

Eine Möglichkeit wäre Arnold Budimbu, der im Laufe der Woche mit dem Training aussetzen musste, sich aber wieder fit gemeldet hat. Für ihn könnte Dominik Reinert auf die Außenbahn rücken. Möglich wäre aber auch ein Einsatz von Raphael Steinmetz, der ähnlich wie Bauder über eine vorbildliche Schusstechnik verfügt und aus der Distanz treffen kann. Allerdings hat der Stürmer unter Terranova noch kein Spiel von Beginn an gemacht und scheint derzeit schlechte Karten zu haben.

Anders als Güngör Kaya, der im Sturm gesetzt ist. Offen ist dagegen noch die Besetzung der linken Außenbahn. Maik Odenthal fällt mit Muskelfaseriss weiter aus und mit Simon Engelmann, Rafael Garcia und Davud Tuma stehen gleich mehrere Alternativen bereit. Eins ist jedoch klar. Allein schon wegen dem Hinspiel werden die Oberhausener die Ahlener trotz ihres Abstiegsplatzes nicht unterschätzen. „Das wird nicht passieren, zumal wir auch in der Tabelle einen schönen Sprung machen können“, hat Terranova ausgerechnet.