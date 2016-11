RWE-Coach Sven Demandt hat auf die Frage, wer beim Spiel gegen den SC Wiedenbrück den gelbgesperrten Benjamin Baier ersetzt, eine unerwartete Variante aus dem Ärmel geschüttelt.

Der Essener Trainer setzt gegen die Ostwestfalen auf eine Doppelsechs mit Timo Brauer und Youngster Nico Lucas. Kasim Rabihic muss derweil auf der Bank Platz nehmen. Für den ebenfalls wegen der fünften Gelben Karte gesperrten Marcel Platzek wird Tolga Cokkosan die Außenbahn bearbeiten.

Im Tor setzt Demandt weiterhin auf Niclas Heimann, die Viererkette um Dennis Malura, Philipp Zeiger, Jan-Steffen Meier und Patrick Huckle bleibt ebenfalls unangetastet.

In der Offensive darf Kamil Bednarski gegen seinen Ex-Klub von Beginn an ran, im Hinspiel hatte der Pole noch wegen eines Sehnenrisses aussetzen müssen. In der Sturmspitze bekommt Frank Löning den Vorzug vor Roussel Ngankam, der nach seiner Einwechslung bei der U23 des FC Schalke 04 noch einen guten Eindruck hinterlassen hatte. Die Startelf komplettiert Kevin Grund.

Auf der Auswechselbank nehmen neben Ersatzkeeper Robin Heller und den bereits erwähnten Rabihic und Ngankam noch Gino Windmüller, Richard Weber, Andreas Ivan und Timo Becker Platz.