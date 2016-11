Am Dienstag veröffentlichte der FC Viktoria Köln auf seiner Internetpräsenz ein Interview mit Manager Stephan Küsters. Seitdem brodelt die Gerüchteküche.

Küsters verrät nämlich im Gespräch, dass die Viktoria am Samstag ihren ersten Winterneuzugang präsentieren wird - einen echten Hochkaräter: "Erst einmal freuen wir uns, dass dieser Allrounder zugesagt hat. Er passt super ins Team und entspricht genau unserem Anforderungsprofil. Zudem ist er jung, extrem dynamisch und vor allem flexibel einsetzbar. Außerdem ist es erstaunlich, wie viel gute Laune und positive Energie er schon nach so kurzer Zeit in die Mannschaft bringt." Einen Einsatz am Samstag wollte Küsters nicht ausschließen: "Natürlich braucht es immer seine Zeit, bis man sich an eine Mannschaft gewöhnt hat und vollkommen integriert ist. Er versteht sich aber jetzt schon super mit den Kollegen, weshalb ich guter Dinge bin, dass die Fans ihn am Samstag schon zu Gesicht bekommen. Ich bin sicher, dass Ihnen unser neuer Viktorianer ebenso gut gefällt wie der Geschäftsführung und der Mannschaft."

Schnell machten Gerüchte in der Viktoria-Fanszene, vor allem bei Facebook, die Runde. Namen von einstigen Bundesliga-Stars wie Kevin Kuranyi, Heiko Westermann oder Jefferson Farfan fielen. Aber auch Pietro Lombardi wurde gehandelt - als Stadionsprecher. Das scheint der Sache schon näher zu kommen. Denn nach RS-Informationen wird am Samstag statt Kevin Kuranyi ein neues Viktoria-Maskottchen im Sportpark Höhenberg präsentiert. Auf RS-Nachfrage wollte sich Küsters nicht äußern: "Vor Samstag gibt es keinen Kommentar von mir. Die Leute sollen ins Stadion kommen und sich überraschen lassen."

Auch in Wuppertal, dem kommenden Gegner der Viktoria, hat man das große Tamtam um den ominösen Neuzugang der Kölner mitbekommen. "Das ist doch eine lustige Geschichte. Ich bin auch gespannt, wen die Viktoria vorstellt. Viel wichtiger ist aber, dass wir dort eine gute Vorstellung abliefern. Wir fahren mit viel Respekt zum Tabellenführer, rechnen uns aber wir auch im Hinspiel Chancen auf etwas Zählbares aus", sagt Gaetano Manno, Kapitän des Wuppertaler SV, und Ex-Viktorianer.