Selbstverständlich - wie das im Profigeschäft so üblich ist - zeigte Aogo dabei auch den Schnullerjubel. Doch warum durfte er den Elfmeter eigentlich schießen?

Nur kurz nach dem Abpfiff schnappte sich Dennis Aogo sein Smartphone, öffnete seine Profile in den sozialen Netzwerken und schrieb seinen vielen Fans: "Das Tor widme ich natürlich meiner Tochter Payten!" Beim souveränen 2:0 (1:0)-Erfolg des FC Schalke 04 im fünften Europa-League-Gruppenspiel gegen den OGC Nizza hatte Aogo vom Elfmeterpunkt das zweite Tor für die Königsblauen erzielt - seine Frau Ina und das acht Tage alte Töchterchen schauten vor dem TV-Gerät zu. Schalkes Top-Schützen standen nicht auf dem Feld - Eric Maxim Choupo-Moting, Klaas-Jan Huntelaar und Johannes Geis waren nicht einmal im Kader. "Auf der Liste stand ich von vornherein neben ein, zwei anderen Leuten", erklärte Aogo, der bisher erst einmal vom Punkt für Schalke angetreten war - ebenfalls in der Europa League. Beim 1:0-Erfolg über Apoel Nikosia in der Saison 2015/2016 vergab er in der Schlussphase fast kläglich.

Dennoch trat er diesmal an. "Ich habe mir den Ball genommen - ein paar andere aus der Mannschaft haben gesagt, das ich schießen soll. Sie wussten, dass es für mich ein besonderer Moment hätte sein können, wenn ich treffe. Und so kam es dann auch", erklärte Aogo. Der Linksfuß verwandelte souverän - er schoss den Ball flach ins linke Eck. "Ich mache nicht so oft Tore, da war das für mich eine Riesenchance. Ich habe mich da auf meine Schusstechnik verlassen."

In dieser Saison war es Aogos erstes Tor. Er gehört zu Schalkes Pokal-Stammformation. In der Bundesliga gehörte er am ersten Spieltag in Frankfurt zur Startelf (0:1), danach saß er zweimal auf der Bank und sonst auf der Tribüne. In der Europa League hingegen spielte er dreimal in Folge 90 Minuten, auch in beiden DFB-Pokalspielen stand er auf dem Platz. "Die Mannschaft, die in der Bundesliga spielt, macht das sehr gut. Deshalb sind alle anderen hintendran und verpflichtet, Vollgas zu geben, wenn sie die Chance bekommen", sagt Aogo.

So wie er. Er zeigte gegen Nizza, dass auf ihn Verlass ist.